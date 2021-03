[아시아경제 한진주 기자] 세코닉스 세코닉스 053450 | 코스닥 증권정보 현재가 8,320 전일대비 350 등락률 -4.04% 거래량 168,617 전일가 8,670 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 테슬라 생산량 2배 늘려달라!! 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.세코닉스, 종속사 SEKONIX에 212억원 출자 close 는 지난해 연결 기준 영업손실이 108억원으로 전년 대비 적자 전환했다고 8일 공시했다.

같은 기간 매출액은 3871억원으로 16.2% 감소했고, 당기순손실은 234억원으로 적자 폭이 확대됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr