[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 테슬라 전 차종 대상으로 캐시백 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다. 테슬라 전 차종은 삼성카드로 결제 가능하다.

오는 31일까지 삼성카드로 테슬라 전 차종을 다이렉트오토 카드 할부 또는 일시불로 결제하면 구매금액에 따라 최대 1.5%의 캐시백을 받을 수 있다.

삼성카드 다이렉트오토 카드할부 또는 일시불 구매 금액이 2000만원 이상일 경우 1.5% 캐시백이 제공되고, 구매 금액이 2000만원 미만일 경우 1.0%의 캐시백을 받을 수 있다.

삼성카드 다이렉트오토 카드할부는 선수금 조건 없이 60개월 3.2%, 48개월 3.1%, 36개월 2.9% 등 이벤트 할부금리 혜택을 제공하며, 중도상환수수료도 없다.

