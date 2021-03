한국토요타, 전국 렉서스 전시장·서비스센터 전기車 충전기 설치

대영채비와 전기차 충전 인프라 구축 위한 MOU체결

[아시아경제 유제훈 기자] 한국토요타자동차가 전국 전시장, 서비스센터를 시작으로 전기차 충전 인프라 확대에 나선다. 한국토요타는 전기차 충전기 전문업체인 대영채비와 '전기차 충전 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약에 따라 한국토요타는 전국에 위치한 렉서스 공식 딜러 전시장과 서비스센터에 전기차 충전기를 설치하고, 향후 관련 인프라를 지속 확충해 나갈 예정이다.

한국토요타는 지난 2006년 국내 첫 하이브리드 시판모델인 렉서스 RX400h를 발매한 이래 하이브리드 전동화 모델 도입을 주도해 왔다. 현재 7개 하이브리드 모델을 보유한 렉서스는 지난해 전체 판매의 98%가 하이브리드 모델이며, 6개 하이브리드 모델과 1개의 플러그인하이브리드 모델을 판매하는 토요타는 88% 수준에 이른다.

타케무라 노부유키 한국토요타 사장은 "렉서스와 토요타의 하이브리드는 뛰어난 연비와 더불어, 배터리의 충전 걱정 없이 전동화 혜택을 누릴 수 있는 보다 현실적인 친환경 차량으로 각광받고 있다"면서 "축적된 하이브리드의 기술력을 바탕으로, 다양한 전동화(Electrified) 모델 라인업을 강화할 계획이다”라고 밝혔다.

한편 한국토요타는 이달 렉서스의 플래그십 모델 신형 LS 500h를, 4월에는 국내 시장 최초의 미니밴 하이브리드 모델인 토요타 신형 시에나 하이브리드를 출시하며, 내년 상반기에는 렉서스 브랜드 최초의 전기차 모델 UX 300e를 도입할 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr