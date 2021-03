GC녹십자웰빙 "암에 의한 전신쇠약 치료제, 근위축 억제 효과 확인"

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자웰빙 녹십자웰빙 234690 | 코스닥 증권정보 현재가 12,750 전일대비 300 등락률 +2.41% 거래량 50,588 전일가 12,450 2021.03.08 10:34 장중(20분지연) 관련기사 ‘폐섬유증’ 녹십자웰빙에서 특허 취득했다! 새로운 균주 3종녹십자웰빙, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.63%미국 트럼프 대통령이 극찬한! “항생제” 말씀드립니다! close 의 암으로 인한 고도의 전신 쇠약인 '암 악액질' 치료 신약후보 물질 'GCWB204'가 연구에서 근육 위축 억제 효과를 보였다.

GC녹십자웰빙은 최근 GCWB204에 대한 연구 결과가 SCI급 국제학술지 ‘환경연구 및 공중보건’에 게재됐다고 8일 밝혔다.

이번 논문은 해당 약물의 근육위축 현상 억제효과와 기전에 관한 내용이다. 배규운 숙명여대 약학대 교수와 GC녹십자웰빙 연구팀이 공동 참여했다.

연구는 스테로이드계 합성 호르몬에 속하는 덱사메타손으로 유도한 근육위축 세포모델에 GCWB204를 적용하는 방식으로 진행됐다. 연구 결과 GCWB204를 처리한 세포에서 덱타메타손에 의해 감소하는 근위축 단백질인 ‘미오신중쇄(MHC, Myosin heavy chain)’의 발현이 정상화됐다.

또 GCWB204가 세포 내 에너지대사 조절 인자인 ‘PGC1α’의 발현을 위약군 대비 약 37% 증가시켜 근육세포에 필요한 에너지원의 생성을 촉진시키는 것으로도 나타났다.

GC녹십자웰빙은 현재 유럽에서 소화기암과 비소세포암 환자를 대상으로 GCWB204의 임상 2상을 완료했다. 임상 결과는 올해 상반기 내 발표 예정이다.

한혜정 GC녹십자웰빙 연구소장은 "지금까지 다양한 근위축 모델에서 GCWB204에 대한 악액질 개선 효능을 검증하고 주요 기전을 밝혀왔다”며, “근위축 회복뿐 아니라 근기능 향상 효과를 규명한 이번 연구 결과를 통해 암악액질 외에도 근위축을 동반하는 결핵이나 에이즈, 만성 폐쇄성 폐질환 등과 같은 다양한 만성질환 치료제로의 확대에 있어 잠재 가능성이 커진 것으로 기대한다”고 말했다.

암 악액질은 암 질환 또는 항암제 사용으로 지속적 체중 감소와 근육 손실로 대사 불균형에 이르는 질병이다. 전체 암 환자의 50~80%가 암 악액질의 영향을 받게 되고, 이 중 약 20%가 사망에 이르고 있다.

