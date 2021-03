G9, 한우 잡는 날 프로모션…당일 도축 ‘안동 한우’ 한정판매

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 오는 15일 오전 9시까지 ‘안동 한우 잡는 날’ 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다. 예약 주문 시 당일 도축한 신선한 한우가 출고된다. 무료 배송 및 무료 반품 서비스도 선보인다.

이번에 선보이는 한우는 맛과 품질이 검증된 신선지구 상품으로 안심, 등심, 치마살, 제비추리 등 인기 부위와 특수부위까지 한정수량 판매한다. 1등급 이상의 한우로만 선보이며, 도축일과 등급판정서, 도축증명서를 제공하는 등 우수한 품질을 보장한다.

할인쿠폰도 제공한다. G9 전 회원에게 ‘10% 할인쿠폰’을 선보인다. 쿠폰은 ID당 매일 3회까지 다운로드 가능하다.

상품은 1인용 소포장, 특수부위 등 다양하게 판매한다. 1인 가구도 부담 없이 즐길 수 있는 소포장 제품은 100g, 200g 단위로 선보인다. 업진살, 제비추리 등 특수 부위 인기 상품도 만나볼 수 있다.

G9 관계자는 “지난해 안동 한우 농가와 손잡고 진행한 한우 판매 프로모션이 준비 수량 전체가 완판되는 등 큰 호응을 얻어 다시 한번 한정판매 기획전을 선보이게 됐다”며 “1등급 이상의 한우를 부위별 소포장으로 구성하고 특별한 할인혜택도 제공하는 만큼 부담없이 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.

