민주당-시대전환 단일후보에 박영선 “1인가구 주택청약 개편 공동공약”

[아시아경제 전진영 기자] 박영선 더불어민주당 후보가 7일 민주당과 시대전환의 4·7 서울시장 보궐선거 단일화 후보로 확정됐다.

민주당과 시대전환은 이날 오후 국회에서 공동 기자회견을 열고 서울시장 단일화 후보로 박영선 민주당 후보가 최종 선정됐다고 밝혔다.

경선에 참여했던 조정훈 시대전환 후보는 “이번 단일화 경선 결과를 겸허히 인정한다”며 “박 후보를 도와 진영논리로 매몰된 선거를 정책 선거로 바꾸기 위해 노력하겠다”며 경선 결과를 수용했다.

박 후보는 “힘을 모아가는 과정 속에서 (조 후보로부터) 많은 것들을 배웠다”며 “단일화 과정에서 해주신 좋은 말씀과 정책들을 앞으로 저의 정책에 반영하도록 노력하겠다”고 답했다.

민주당은 이날 시대전환의 1인가구 주택청약제도 개편과 플라스틱 재활용 보상제도를 공동공약으로 내세우기로 했다.

앞서 두 당은 후보자 토론회를 실시한 뒤 정책 선호도를 평가하는 100% 국민 여론조사를 통해 최종 후보를 결정하기로 합의했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr