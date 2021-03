백악관 "바이든, 이달 내 첫 공식 기자회견"

의회 합동회의 연설 시점은 "의회 지도부와 협의 중"

[아시아경제 김지희 기자] 미국 백악관은 조 바이든 대통령이 이달 내 첫 공식 기자회견을 진행한다고 5일(현지시간) 밝혔다.

외신에 따르면 젠 사키 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "이달 말 전에 완전한 기자회견 개최를 고대한다"고 말했다. 사키 대변인은 바이든 대통령이 코로나19, 경기부양 법안, 경제 회복 등에 집중함과 동시에 각종 행사에서 질문을 받으며 소통해왔다고 강조했다.

바이든 대통령의 의회 합동회의 연설 시점에 대해서는 "아직 의회 지도부와 협의 중"이라고 전했다.

미국 대통령은 헌법에 따라 매년 국정연설을 한다. 다만 통상 취임 첫 해의 경우 공식 국정연설 대신 사실상 국정연설인 상·하원 합동회의 연설을 한다. 전임자인 도널드 트럼프 전 대통령 역시 첫 공식 국정연설은 취임 이듬해인 2018년 2월에 했다.

사키 대변인은 최근 불거진 마이크로소프트(MS) 이메일 프로그램 해킹에 대해 "광범위한 영향을 미칠 수 있는 중대한 취약점이고 적극적인 위협"이라며 "무슨 일이 일어났는지, 다음 조처를 해야 할지에 대해 면밀하게 검토하고 있다"고 답했다.

최근 MS의 익스체인지 이메일 소프트웨어의 취약점을 이용해 미확인 단체가 여러 기관에 해킹을 시도한 사실이 드러난 바 있다. 해커들은 여러 그룹으로 '차이나 초퍼'라는 악성 프로그램을 활용했다.

아울러 사키 대변인은 국경·이민 정책에 대해서는 바이든 대통령의 요청에 따라 고위 관리들이 멕시코 국경 지대를 찾아 상황을 파악할 예정이라고 전했다.

