KTB투자증권은 5일 보통주당 150원, 종류주당 2559원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 264억3100만원 규모이다.

