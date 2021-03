中 전인대 개막…성장률 목표 '6% 이상' 제시(상보)

[아시아경제 베이징=조영신 특파원, 권재희 기자]중국 정부가 5일(현지시간) 올해 경제성장률 목표치를 6% 이상으로 제시했다. 코로나19 극복에 대한 자신감을 반영한 것이라는 평가가 나온다.

중국 관영 신화통신에 따르면 이날 개막한 중국 전국인민대표대회(전인대) 전체회의에서 리커창 총리는 정부업무보고를 통해 올해 GDP 성장률을 6% 이상으로 공식 제시했다.

당초 지난해와 마찬가지로 코로나19 대유행으로 인한 불확실성으로 경제성장률 목표치를 제시하지 않을 것이란 관측에 무게가 실렸다. 이러한 예상을 깨고 성장률 전망치를 제시한 데는 코로나19 대유행 속에서도 지난해 주요국 중 유일하게 플러스 성장을 이룬 데다 올해 역시 백신 조기확보 등 코로나19 통제에 따른 자신감이 반영됐다는 평가다.

리 총리는 "올해 경제성장률 전망치를 6%이상으로 잡은 이유는 경제회복 상황을 고려하고 각 분야의 개혁과 혁신, 그리고 질적 성장을 추구하는데 유리한 환경이기 때문"이라고 밝혔다.

리 총리는 올해 경제 정상화를 위해 재정 적자 목표치를 국내총생산(GDP)의 3.2% 내외로 조정하겠다고 밝혔다. 지난해 1조 위안 규모로 조성됐던 코로나19 방역 관련 정부채는 올해 발행하지 않기로 했다.

올해 소비자 물가는 3% 내외, 도시 실업률은 5.5% 내외로 설정하고 일자리 1100만개 이상을 창출하기로 했다. 중국정부가 제시한 ‘6% 이상’이라는 경제성장률 전망치는 장기적 방향성을 제시한 것이라는 평가가 나온다.

앞서 중국 관영 환구시보는 "정책조율과 방향 제시를 위해 목표 구간이나 최저 6%와 같은 형태로 목표치를 제시할 수도 있다"고 보도했다. 국제통화기금(IMF)과 세계은행은 올해 중국 성장률 전망치로 각각 8.1%, 7.9% 를 제시한 바 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr권재희 기자 jayful@asiae.co.kr