전남대, 고용·노사관계 전문가 교육기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교는 고용·노사관계 전문가 교육과정 호남권 수행기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

고용노동부와 한국고용노동교육원이 주관한 이번 사업 공모에 선정된 전남대는 앞으로 노동조합 간부, 노사협의회 근로자 대표, 기업 인사노무 관리자, 고용노동행정관련 공무원 및 전문가 등 노사관계 관련 분야 종사자들을 대상으로 교육을 진행한다.

수강생 모집은 오는 20일까지다.

교육기간은 내달 20일 개강을 시작으로 올 12월까지며, 매주 화요일 오후 7시에 시작한다.

수강생은 서류심사와 면접을 거쳐 30명 정원으로 선발할 계획이다.

교육내용은 노사 및 경영관계 전반에 대한 강의와 발표, 토론, 국내외 연수 등으로 구성된다.

국내외 노사분야 전문가와 교수, 정부인사, 노사단체 임원 등이 강사로 나선다.

박현재 교수(경영연구소장)는 “상생적 노사관계 구현과 노사 지도자들의 참여와 연대를 통해 호남 지역 노사관계의 새로운 패러다임을 만들어 나가겠다”고 말했다.

