광주 서구 화정1동 보장協, 새학기 중·고 신입생에 신발 전달 ‘눈길’

‘새신 신고 힘차게 비상하라’는 의미 담아

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 화정1동 보장협의체가 새학기를 맞은 중·고교 신입생들에게 신발을 전달해 눈길을 끌고 있다.

4일 화정1동에 따르면 보장협의체는 지역 중·고 신입생 20명에게 10만 원 상당 신발 상품권을 전달했다.

신발 전달은 지역 사회 미래를 이끌어 갈 청소년들이 ‘신학기를 맞아 새신을 신고 힘차게 비상하라’는 의미를 담은 것으로 전해졌다.

이날 전달식에는 코로나19로 인한 대면 접촉을 최소화하기 위해 보장협의체 위원들만 자리를 함께했다. 신발 상품권은 신입생 가정에 직접 방문해 전달했다.

지난 2015년 구성된 화정1동 보장협의체는 노인과 장애인, 아동·청소년 등 돌봄이 필요한 이웃들과 마을 주민들의 복리증진을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

특히 국가적 도움의 손길이 미치지 못하는 복지사각지대 주민과 위기가구에 크고 작은 나눔활동을 전개하고 있다.

지난해에는 150여 명의 후원자가 2200만 원을 나눔운동 성금으로 기탁하는 등 주민들도 보장협의체 활동에 힘을 보태고 있다.

김영채 위원장은 “올해 제4기 보장협의체가 새롭게 출범함에 따라 그 동안의 노하우를 바탕으로 주민들이 체감할 수 있는 다양한 복지사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

한편, 화정1동 보장협의체는 올해 ▲이웃사촌 안부사업 ▲패밀리 데이 ▲어르신 생신상 차려주기 ▲반찬 나누기 ▲찾아가는 리빙헬퍼 ▲찾아가는 헤어샵 ▲긴급 싸이렌 ▲행복 가족나들이 등 다채로운 복지사업을 펼쳐나갈 계획이다.

