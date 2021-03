카카오, 인사평가 제도 개선키로…"동료 평가 항목 바꿀 것"

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 그간 임직원들의 불만을 불러왔던 인사평가 제도를 개선키로 했다. 동료 평가의 장점은 유지하되, 표현 방식은 직원들이 심리적 안정감을 느낄 수 있도록 바꾼다는 방침이다.

카카오는 2일 오전 카카오 본사 전 직원을 대상으로 인사평가 관련 오픈톡(간담회)을 진행했다. 여민수·조수용 카카오 공동대표를 비롯해 선착순 100여명이 화상회의 방식으로 참여했다.

간담회에선 직원들이 인사평가 제도와 직장 내 괴롭힘, 보상, 조직문화 등 여러가지 주제에 대해 자유롭게 대화가 오갔다.

카카오 경영진은 이날 동료·상향 평가의 장점은 유지하면서 표현 방식은 직원들에게 심리적 안정감과 긍정적 인식을 주는 쪽으로 개선해 나가겠다는 계획을 밝혔다. 이를 위해 직원들의 의견을 충분히 반영하기 위한 논의 테이블을 운영하고 별도의 설문 조사 등도 진행키로 했다.

아울러 평가·보상 등에 대해 직원들의 다양한 의견이 반영될 수 있도록 지속적으로 소통하겠다는 뜻도 밝혔다.

앞서 직장인 커뮤니티 플랫폼 블라인드에 카카오 직원이 직장 내 괴롭힘을 당하고 있다는 내용을 토로한 ‘유서’가 공개되면서 논란이 일었다. 일부 직원들은 ‘당신과 일하기 싫다’는 카카오의 인사평가 항목에 대해서도 문제를 제기하기도 했다.

김범수 카카오 이사회 의장은 지난달 25일 '브라이언 애프터톡(간담회)'에서 이같은 논란에 대해 "우리는 완벽히 불완전한 존재이지만 실수했을 때 어떻게 반응하고 사과하느냐에서 회사의 문화가 드러난다"면서 "성숙하고 멋있는 문화를 만들면 좋겠다"고 말했다.

그는 "카카오 공동체는 건강한 조직이 됐으면 한다"면서 "부딪힘이나 충돌은 당연히 있을 수 있으나 회복이 잘 되느냐가 중요하다. 내 주변을 살피고 다독여주는 것이 잘되면 좋겠다"고도 했다.

김 의장은 성과급 등 보상 문제와 관련해선 "최고의 인재에겐 최고의 대우를 해줘야 한다는 생각을 한다"면서 "경쟁사보다 보상이 더 적다면 빨리 개선을 해야 할 것이다. 현재 균형을 못 맞출수는 있지만 장기적인 관점으로 맞춰나가겠다"고 말하기도 했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr