[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 2일 오전 10시 신목행복자리 어르신 요양센터(양천구 신목로 10)에서 백신접종을 시작했다.

이 요양시설은 상주의사가 없어 보건소 의료진이 찾아가 접종이 진행, 접종대상은 요양보호사 등 10명이다.

