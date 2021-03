펄어비스, 이시간 주가 +0.45%.... 최근 5일 기관 16만 9196주 순매도

펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 293,300 전일대비 3,900 등락률 +1.35% 거래량 79,156 전일가 289,400 2021.03.02 14:54 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락 close 는 2일 오후 2시 32분 현재 전일보다 0.45% 오른 29만 700원에 거래되고 있다. 거래량은 7만 3688주로 전일 거래량 대비 75.33% 수준이다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 293,300 전일대비 3,900 등락률 +1.35% 거래량 79,156 전일가 289,400 2021.03.02 14:54 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락 close 는 소프트웨어게임 개발 및 퍼블리싱 업체로 알려져 있다.

2월 25일 IBK투자증권의 이승훈 연구원은 '신작 붉은사막 출시에 따른 기대감이 점차 고조될 것으로 전망됨. 기존 검은사막이 PC MMORPG 장르에서 모바일, 콘솔로 확장된 반면 붉은사막은 오픈월드 액션어드벤처 형태로 콘솔과 스팀 등에 먼저 출시된 이후 모바일 게임 시장에 출시될 것으로 예상됨. 국내 대형 게임사 가운데 전통 콘솔 게임 장르를 자체 엔진으로 개발하기 때문에 성공 기대감이 높음. 하반기부터 붉은사막 신작 모멘텀이 강해질 것으로 예상됨. '이라며 펄어비스의 목표가를 34만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 펄어비스를 10만 185주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 6만 6597주 순매수, 16만 9196주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr