이루다는 지난해 영업이익으로 전년대비 1.9% 늘어난 35억8509만원을 기록했다고 2일 공시했다. 매출액은 1.7% 줄어든 210억원을 기록했고 순이익은 59% 성장한 46억7228만원으로 집계됐다.

회사 측은 "매출액은 코로나19 영향으로 수출 국가가 봉쇄조치를 내려 소폭 감소했다"며 "이연법인세자산이 전년동기 대비 390% 증가해 법인세 비용이 전기대비 큰 폭으로 감소함에 따라 순이익이 증가했다"고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr