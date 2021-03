한수원, '美 LACP 비전 어워드' 지속가능경영보고서 부문 1위

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국수력원자력이 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주최하는 '2019/20 LACP 비전 어워드' 지속가능경영보고서 부문에서 단독 1위를 차지하며 대상(Platinum Awards)을 수상했다고 2일 밝혔다.

한수원 관계자는 "보고서에서 종합에너지기업으로의 도약과 안전 최우선 원자력 발전소 운영, 코로나19 위기극복 동참 등 지속가능경영 추진 노력을 명확하고 이해하기 쉽게 전달했다"며 "그 결과 이해관계자 전달과 서술력, 창의성 등 8개 평가항목 중 7개 항목에서 만점을 받으며 100점 만점에 99점을 받았다"고 설명했다.

한수원은 2007년 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact)에 가입한 이래 투명경영과 사회적 책임 이행에 대한 신뢰를 높이기 위해 지속가능경영보고서를 발간하고 있다. 이번 보고서는 11번째 발간한 것으로, 한수원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정재훈 한수원 사장은 "급변하는 에너지 산업 흐름에 발맞춰 원전 분야의 경쟁력을 기반으로 성장사업을 확대하고, 미래 신사업에 진출해 천년기업의 위상을 쌓아가겠다"며 "앞으로도 한수원은 국내 최대 발전회사로서 경제와 사회, 환경적 책임을 실천함으로써 국민에게 신뢰받는 글로벌 에너지 리더가 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.

