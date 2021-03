롯데하이마트, 컴온 집콕대전…반값 세일 이벤트도

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 3월 한 달간 ‘컴온 롯데하이마트, 집콕대전’을 연다고 2일 밝혔다.

전국 롯데하이마트 매장에서 진행하는 집콕 패키지 기획전에서는 TV, 냉장고, 에어컨 등 대형 가전과 식기세척기, 전기레인지 등 생활 가전 행사 상품을 행사 카드로 동시에 결제하면 최대 30만원까지 캐시백을 받을 수 있다.

온라인쇼핑몰에서 함께 즐길 수 있는 행사도 준비됐다. 실내에서 즐길 수 있는 가전 제품을 테마별로 나눠 릴레이로 소개하고 할인해준다. 1주차에는 홈엔터를 주제로 홈시네마, 홈오락 가전을, 2주차에는 홈쿡을 주제로 홈쿡, 홈카페 가전 기획상품을 한정수량 준비한다. 3주차에는 홈트레닝을 주제로 홈트, 홈뷰티 상품을, 4주차에는 홈클래스를 주제로 PC와 같이 자기계발에 필요한 상품을 제안한다.

반값 세일 이벤트도 한다. 오는 21일까지 롯데하이마트 온라인쇼핑몰에서 1만원이상 구매하고 앱 푸시 알림에 동의한 다음 이벤트에 응모하면 된다. 추첨을 통해 선정된 50명은 당첨 상품을 최대 50% 할인받아 이벤트 응모 시 지정한 오프라인 매장에서 구매할 수 있다. 이벤트 상품은 LG전자 냉장고, 삼성전자 의류관리기, 삼성전자 식기세척기, 서피스 노트북, 다이슨 슈퍼소닉 드라이기다.

SNS 챌린지도 한다. ‘집콕 어디까지 해봤니?’라는 주제로, 개인 SNS 인스타그램에 자신의 집콕 경험을 작성한 다음 롯데하이마트 공식 SNS에 URL을 공유하면 된다. 10명을 선정해 하이마트 모바일 상품권 10만원권을 제공한다.

롯데하이마트 관계자는 “사회적 거리두기로 실내에만 머무르는 게 지루해진 고객을 위해 매주 집콕을 테마로 다양한 기획전을 준비했다“며 “반값 세일 이벤트나 SNS 챌린지에 참여해 당첨의 기회도 노려보시길 바란다”고 말했다.

