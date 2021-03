경북 영천시에 한국폴리텍대학 로봇캠퍼스 개교 … 국내 유일 로봇특성화 대학

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 2일 국내 유일의 로봇 특성화 대학인 한국폴리텍 대학 로봇캠퍼스가 영천에 개교한다고 밝혔다.

이날 개교 기념식에는 강성조 경북도 행정부지사, 이만희 국회의원, 이석행 한국폴리텍 대학 이사장 등이 함께한다.

한국폴리텍대학은 230만여명의 전문 산업인력을 배출해 낸 대한민국 공공 직업교육 대학으로, 전국에 8개 대학 35개 캠퍼스를 운영하고 있다. 경북에는 이날 개교한 로봇캠퍼스를 포함 4개 캠퍼스가 있다.

폴리텍대학 로봇캠퍼스는 4차 산업혁명 핵심 기술인 '로봇 신산업 분야' 전문 인력을 양성하기 위해 설립된 국내 유일의 로봇 특성화 대학이다.

지난 2013년 설립 타당성 연구용역을 시작으로 2018년 1월 착공, 2020년 1월 완공, 2020년 6월 교육부 대학설립 인가를 거쳐 2021년 3월2일 개교식을 갖기에 이르렀다.

강성조 경북도 행정부지사는 "대학이 지역에 필요한 실용학문을 연구하고, 그 역량을 지역과 함께 공유하고 활용할 수 있어야 한다"며 "로봇캠퍼스가 경북의 새로운 미래를 이끌어가는 로봇 융합 생산기술 인력 양성의 중심이 되기를 기대한다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr