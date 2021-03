경기도 임산부 3만명 '친환경농산물' 공급받는다…최대 48만원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 임산부 3만여 명에게 친환경 농산물을 지원한다.

경기도는 지난해에 이어 올해도 임산부 건강 증진과 친환경농산물 소비 확대를 위한 '임산부 친환경농산물 지원 사업'을 수원 등 18개 시ㆍ군에서 진행한다고 2일 밝혔다. 대상자는 지난해 신청일 기준 임신부였거나 출산 후 1년 이내 임산부 3만210명이다. 지난해 지원 대상자 7107명보다 무려 4배 이상 늘었다.

대상자는 출생 증명서, 임신 확인서 등 증빙 서류를 갖춰 '임산부 친환경농산물 쇼핑몰'(www.ecoemall.com)에서 온라인으로 '친환경농산물 지원'을 신청하면 확인 절차 후 시ㆍ군 사업 참여 시점부터 1인당 월 1~4회, 최대 12월 간 자부담 20%를 제외하고 총 48만원 상당의 친환경농산물을 지원받을 수 있다.

농산물 주문은 두레생협몰(https://www.ecoop.or.kr/pwfood/), 한살림임산부꾸러미(http://shop.hansalim.or.kr/om/pw/pw_main.do) 등 2개 온라인 쇼핑몰에서 가능하다. 주문 시 자부담 금액 20%만 결제하면 된다. 주문이 완료되면 48시간 내 물건을 배송받을 수 있다.

김기종 도 친환경농업과장은 "이 사업은 임산부 건강 증진과 친환경농산물 소비 확대를 동시에 유도하는 생산자ㆍ소비자 상생 사업"이라고 설명했다.

도는 아직 지원 대상에 해당되지 않는 안산 등 13개 시ㆍ군에 대해서도 추가 지원이 가능하도록 중앙 정부에 추가 국비 지원을 건의할 계획이다.

