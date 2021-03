미국 한인단체, 램지어 교수직 후원해준 '미쓰비시' 불매 운동 나서

[아시아경제 나한아 기자] 일본군 위안부를 매춘부라고 한 미국 하버드대 마크 램지어 교수가 미쓰비시의 후원을 받아 임용됐다는 사실이 알려지면서 미국 한인들이 일본 기업 미쓰비시를 상대로 불매운동에 나섰다.

지난 28일(현지시간) 세계 최대 청원 사이트인 '체인지닷오르그'에 대표적인 전범 기업 미쓰비시의 제품을 사지 말자는 청원이 올라왔다.

'위안부 유네스코'란 이름으로 게재된 이 청원은 "미쓰비시를 보이콧하자"라는 제목으로 "이는 하버드대 로스쿨 교수 마크 램지어의 거짓되고 해로운 주장에 관한 것"이라는 내용이 담겼다.

미국 북부 캘리포니아주의 한인 단체들은 청원에서 "램지어 교수가 미쓰비시가 하버드대에 조성한 기금으로 임용돼 직함이 '미쓰비시 일본 법률 연구 교수'이다"라고 했다.

그러면서 "미쓰비시를 계속 후원하는 것은, 미쓰비시 회사가 부여한 교수직을 차지한 램지어 교수의 터무니없고 모욕적인 주장을 암묵적으로 지지하는 것"이라고 지적했다

이어 한인 단체들은 "자동차와 TV, 전자부품 등을 포함한 모든 미쓰비시 제품의 구매를 거부하는 데 동참해달라"라고 촉구했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr