[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 수산자원연구소는 이달 2일~19일 ‘2021년 귀어학교 2~3기 교육생’을 모집한다고 1일 밝혔다.

지원대상은 만18세 이상~만 65세 미만의 귀어인 또는 귀어 희망자다. 도 수산자원연구소는 서류 및 면접심사를 통해 총 30명의 교육생을 선발한다.

선발된 교육생은 도 수산자원연구소 귀어학교에서 합숙하며 어업·양식업·창업 등에 필요한 이론교육 및 체류형 현장체험 실습을 받게 된다.

신청은 도 수산자원연구소를 방문 또는 우편(전자우편 포함)을 통해 응시원서, 자기소개서 등 서류를 접수하는 방식으로 이뤄진다.

귀어학교 교육생 모집에 관한 기타 자세한 정보는 충남도 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편 이번 교육일정은 코로나19 확산 여부 등 사회재난 및 천재지변 발생상황에 따라 취소·변경될 수 있다.

