[아시아경제 송승윤 기자] 비트코인이 국내 거래소에서 5200만원대에 거래되고 있다.

1일 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오전 9시 20분 기준 1비트코인은 5295만2000원이다.

비트코인은 한때 4944만원까지 내렸다. 빗썸에서 저가 기준으로 1비트코인이 5000만원을 밑돈 것은 2월 11일(4735만1000원) 이후 18일 만이다.

다른 거래소인 업비트에서도 1비트코인은 이날 새벽 한때 4975만5000원까지 내렸다가 현재 5298만원에 거래되고 있다. 코인원과 코빗에서는 개당 5270만원대에 거래 중이다.

