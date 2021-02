[속보]당정청 "청년·중장년·여성 맞춤형 일자리 만들 것"

고용유지 지원금 특례 대상 확대

"긴급 고용대책 추진할 것"

속보[아시아경제 구채은 기자] 당정청이 19조5000억원 규모의 이번 추경에 긴급고용대책도 포함시켜 대상을 확대하기로 했다.

28일 허영 민주당 대변인은 이날 오후 국회에서 당정청 고위급 협의회 이후 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

허 대변인은 "고용상황 악화에 선제 대응할 수 있도록 일자리를 지키는 고용유지 지원금 특례지원 대상을 확대할 것"이라고 설명했다.

그는 "청년, 중장년, 여성 3대 계층을 중심으로 디지털, 그린, 환경, 방역, 안전 등 5대 중점 분야를 타깃팅한 맞춤형 일자리를 창출하겠다"고 했다.

허 대변인은 "맞벌이 부부 등 육아부담 완화를 위한 맞춤형 돌봄 서비스를 대폭 확대하는 등 5가지 과제에 초점을 맞춘 긴급 고용대책을 추진할 것"이라고 언급했다.

당정청은 이러한 추경 예산안을 3월2일에 국무회의에 상정, 의결하고 3일에 국회에 제출한다는 계획이다.

허 대변인은 "정부 당국이 재정 여건에 대한 여러 우려에도 불구하고 이렇게 크고 또 넓게 두텁게 신속하게 피해지원 대책을 마련해주신 것에 대해 진심으로 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

그는 "당정청은 그동안 국민 고통 회복과 희망을 위해 합심해서 정책을 발표했다. 신속한 지원을 통해서 일상이 회복될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr