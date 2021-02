'광물公 파산' 막은 정부…9월 출범 통합공단 준비작업 착수

'광해광업공단법' 국회 본회의 통과 따른 후속조치…광물公 사장은 임명키로

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국광물자원공사와 한국광해관리공단을 통합하는 법안이 국회 본회의를 통과하면서 정부가 오는 9월 출범할 통합공단인 '한국광해광업공단'을 설립하기 위한 실무작업에 들어갔다.

28일 정부에 따르면 산업통상자원부는 공단설립위원회를 구성해 두 공단의 통합작업을 수행한다. 산업부 차관이 위원장을 맡고 공무원, 민간전문가, 두 기관 본부장 등 총 15인 이내에서 위원회를 구성해 공단의 조직, 기능 등을 논의하게 된다.

자본금 3조원의 광해광업공단이 설립되면 광해방지사업, 광산지역 환경개선사업 등을 주로 담당한다. 광물자원공사가 기존에 담당하던 해외자원개발 사업기능은 폐지된다. 산업부는 해외자산매각관리위원회를 설치해 광물자원공사가 보유한 해외자산을 모두 매각한다. 통합공단의 기능이 대폭 축소되면서 구조조정도 불가피할 것으로 예상된다.

9월 통합공단 출범을 앞두고 있지만 정부는 광물자원공사 사장을 조만간 임명할 예정이다. 정부 공공기관운영위원회는 산업부 고위 관료를 지낸 황규연 전 한국산업단지공단 이사장을 지난주 최종 후보로 추천한 것으로 전해졌다. 물리적 통합까지 시간적 공백이 있고 통합논의를 이끌어 갈 수장이 필요하다고 판단한 것으로 풀이된다.

광물자원공사는 이명박 전 정부에서 추진했던 해외자원개발 사업의 대규모 투자 손실로 자본잠식 상태에 빠져 있다. 부채는 2020년 상반기 기준 6조6500억원, 자본잠식 규모는 3조3600억원 수준이다. 오는 4월 5억 달러 규모의 채권 만기가 돌아오지만 자체 상환 능력을 완전히 상실해 앞서 파산설까지 불거진 바 있다.

정부는 2018년 3월부터 양사 통합을 추진해왔고 번번이 국회 문턱을 넘지 못했지만 마침내 3년만인 지난 26일 두 기관을 통합하는 내용을 골자로 한 '한국광해광업공단법'이 국회 본회의를 통과하면서 양사 통합의 법적 기반을 마련하게 됐다.

