중국, 한국과 FTA 2단계 협상 시작…화상회의 개최

中 상무부 홈페이지에 2단계 협상, 긍정적인 진전 반응

한한령 공식 해제는 언제…사드 배치 이후 양국 갈등

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 상무부가 한국과 자유무역협정(FTA) 2단계 협상을 위한 수석 협상회의를 화상으로 진행했다고 28일 밝혔다.

중국 상무부는 홈페이지를 통해 "지난 26일 서비스 거래 및 투자 규칙 등 시장 개방에 대한 추가 협의를 산업통상자원부와 진행했으며 협상은 긍정적인 진전을 이뤘다고 전했다.

상무부는 중한 자유무역협정 2단계 협상 추진이 조만간 실질적인 결과를 이끌어낼 것이라고 설명했다.

상무부는 이어 중한 자유무역협정 2단계 협상에 대해 지난 2017년 12월 시진핑 국가 주석과 문재인 대통령이 공동으로 발표한 바 있다고 덧붙였다.

한국과 중국은 지난 2015년 한중 자유무역협을 발효하면서 2년 이내 서비스 및 투자 분야 추가 시장 개방을 위한 2단계 후속 협상을 진행하기로 합의한 바 있다.

하지만 2016년 한반도 사드(고고도미사일방어체계) 배치로 인한 양국 갈등으로 그동안 논의가 진전되지 못했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr