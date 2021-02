[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 27일 오후 1시22분께 대구시 동구 신천동의 신축 아파트 공사 현장에서 불이 났다.

이 불로 인부 등 10여명이 급히 대피하는 과정에서 50대 남성 1명이 연기를 마셔 인근 병원으로 옮겨졌다.

소방당국은 소방관 120명과 소방차 41대를 동원, 1시간30여분 만에 불길을 잡았다.

경찰과 소방당국은 공사장에 쌓아둔 단열재에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr