▶송영준(전 한밭대 교수)씨 별세, 송원근(전 여수MBC 사장)·형근(원주MBC 사장 내정자)·인희(전 대전하기중 교장)·순희씨 부친상, 조건현(전 국방과학연구소 실장)·정호신(전 장안대 총장)씨 장인상=27일, 대전 중구 충남대병원 장례식장 VIP실, 발인 3월 1일 오전 8시.

