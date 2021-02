[아시아경제 박지환 기자] 26일 오후 9시까지 코로나19 신규 확진자가 122명 발생했다.

서울시에 따르면 이날 오후 9시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 전날 같은 시각 대비 121명보다 1명 많았다. 1주 전인 19일의 115명보다는 7명 많았다. 하루 전체 확진자는 25일 132명, 19일 123명이었다.

서울의 일일 신규 확진자 수는 지난 8일 90명까지 내려갔다가 16일 258명으로 치솟았다. 이후 100명대에서 등락을 거듭 중이다.

