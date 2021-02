[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 26일 플라스틱 사용을 줄이기 위한 사회관계망서비스(SNS) 캠페인 ‘고고챌린지’에 동참했다.

‘고고챌린지’는 생활 속 플라스틱 줄이기 실천 다짐 릴레이 캠페인으로 하지 말아야 할 1가지와 해야 할 1가지 행동 약속을 한 뒤 후속 주자 3명을 지명하는 방식으로 진행된다.

유성훈 구청장은 이날 ‘1회용품 사용은 줄이고, 분리배출은 실천하고’를 사회관계망서비스(SNS)에 게재하고 “생활 속에서 불필요한 일회용품의 사용을 자제, 분리배출을 실천하는 것이 지속가능한 사회발전을 위한 첫걸음”이라며 구민들의 동참을 요청했다.

이성 구로구청장의 지명을 받아 이번 캠페인에 참여한 유성훈 구청장은 다음 주자로 김선갑 광진구청장, 유덕열 동대문구청장, 서양호 중구청장을 지목했다.

