[아시아경제 박지환 기자] KMH KMH 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 20,300 전일대비 1,400 등락률 -6.45% 거래량 1,390,060 전일가 21,700 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 KMH, 주가 2만 200원 (-6.91%)… 게시판 '북적'KMH, 주가 2만 2350원 (11.19%)… 게시판 '북적'테슬라 ‘ㅇㅇㅇ 2배 늘려달라!! 계약체결 ‘이 기업’ 딱! 말씀드립니다. close 는 무상증자로 다음달 2일 권리락이 발생한다고 26일 공시했다.

기준가는 1만150원이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr