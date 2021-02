신안군, 노인전문요양원 3개 시설 ‘백신 접종’ 시작

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 26일 오전 9시부터 요양병원과 요양시설 종사자와 입소자에게 코로나19 예방접종을 시작했다.

신안군에 따르면 백신 접종은 신안군노인전문요양원을 비롯해 3개 시설에서 시작했으며 접종 후 이상 반응 없이 순조롭게 진행됐다.

1차 우선 접종 대상 시설은 총 7개소로 요양병원 2개소는 병원 자체 접종을 실시하고, 요양시설 5개소는 보건소 방문 접종과 내소 접종을 병행해 추진한다.

이번 코로나19 예방접종은 총 2회 접종을 하게 되며, 1회차 접종 후 8주 후 오는 4월 말에 2회차 접종 예정이다. 오는 3월부터는 차례대로 고위험 의료기관인 병원 종사자와 소방서 119구급대, 보건소 코로나19 1차 대응요원 약 286명을 대상으로 접종할 예정이다.?

이후, 65세 이상 주민과 일반인 대상 접종은 백신 공급 상황에 따라 유동적으로 보건지소 16개소, 위탁의료기관 8개소, 예방접종센터에서 오는 7월부터 접종받을 수 있을 것으로 전망하고 있다.

신안군에서는 오는 5월 말 압해읍에 있는 군민체육관에 예방접종센터를 설치해 운영할 예정이다.

또한, 26일부터 코로나19 예방접종 안내 전용번호를 개설해 코로나19 예방접종에 관한 궁금증에 대해 안내할 예정이다.

박우량 신안군수는 “코로나19를 조기 극복하고 일상으로 회복을 위한 예방접종에 적극적으로 참여해주시기 바란다”며 “예방접종 인력 교육과 백신 유통·보관 등 차질 없이 준비해 안전한 코로나19 예방접종 시행에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr