[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <서기관 승진> ▲관세청 관세국경위험관리센터 정구천(鄭求天) ▲관세청 혁신기획재정담당관실 최영환(崔榮桓) ▲관세청 인사관리담당관실 최문기(崔文箕) ▲관세청 감사담당관실 박재붕(朴在鵬) ▲관세청 원산지지원담당관실 정영진(鄭永辰) ▲관세청 통관기획과 백광환(白光煥) ▲관세청 통관기획과 임동욱(林東昱) ▲관세청 심사정책과 김지현(金知炫) ▲관세청 관세국경감시과 정지은(鄭芝殷) ▲인천세관 세관운영과 최영훈(崔泳訓) ▲서울세관 통관지원과장 도기봉(都基鳳) ▲부산세관 세관운영과장 김원식(金圓植)(이상 2월 25일자)

<국장급 전보> ▲관세청 통관지원국장 김용식(金勇植) ▲관세청 심사정책국장 이석문(李錫文) ▲관세청 조사감시국장 고석진(高錫塡) ▲부산세관장 김재일(金在一) ▲대구세관장 서재용(徐載?) ▲광주세관장 성태곤(成泰坤) ▲관세청 주시경(朱時炅)(이상 3월 2일자)

