<부사장 승진>

▶IB총괄 금정호

<전무 승진>

▶리서치센터/자산배분솔루션본부 총괄 정하재 ▶IT센터/오퍼레이션본부/인텔리전스전략실 총괄 이승환

<상무 승진>

▶준법감시인 이시복

<이사대우 승진>

▶기업금융부 김홍섭 ▶WM전략부/커스터머저니부 강민규 ▶위험관리책임자 이동규 ▶SP세일즈부 송방준 ▶APEX패밀리오피스부 김정일 ▶채권영업부 김성현

<총괄본부장 임명>

▶WM사업본부/APEX패밀리오피스본부/패밀리헤리티지본부 총괄 김대일 ▶법인영업본부/전략투자본부 총괄 박찬용 ▶스트럭처드프로덕츠본부/FICC본부 총괄 정헌기

<본부장 임명>

▶대체투자본부 김진우 ▶스트럭처드프로덕츠본부 천신영

<담당임원 임명>

▶고객컨설팅부/연금컨설팅부/영업부 임재경 ▶대전지점/반포지점 허도웅 ▶커버리지부 김민수 ▶PI부 신영수

<부서장 임명>

▶경영개선솔루션TFT 이상섭 ▶고객컨설팅부 임재복 ▶구조화금융부 정성훈 ▶디지털사업TFT 왕현정 ▶법인주식영업부 이충훈 ▶VC사업부 박정민 ▶압구정지점 원장연 ▶CIS부 강정묵 ▶준법지원팀 소은정 ▶프로젝트금융부 김충기 ▶PI부 오정일

