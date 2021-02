비씨카드, 지역아동센터에 비대면 학습 지원…"약 10만권 e북 제공"

서울 5개 지역아동센터에

오디오북, 전자책, 챗북 등 10만권 제공

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 지역아동센터 학생 교육 및 문화 격차 해소를 위한 비대면 학습지원 2021년 '사랑,해 희망나무 언택트' 프로그램을 진행한다고 26일 밝혔다.

'사랑,해 희망나무 언택트'는 비씨카드와 서울 5개 지역아동센터(강동, 강서, 서울SOS, 디모데, 암사)가 결연을 맺고 코로나19로 인한 등교 제한 등으로 발생되는 학습 공백 최소화를 위해 지난해 11월부터 시작했다.

먼저 비씨카드는 지역아동센터 학생들이 방과 후에도 자율적으로 공부할 수 있도록 e북 구독 프로그램을 제공한다. 전자책 구독 서비스 밀리의 서재와 협업해 아동용 오디오북을 비롯해 전자책과 챗북 등 10만권에 달하는 다양한 콘텐츠와 태블릿PC, e북 리더기를 함께 제공해 시간과 장소에 제약없이 즐길 수 있도록 했다.

독서 및 학업 성취도 고취를 위해 결연 아동센터 초중고생 대상으로 독후감 대회도 실시한다. 다음달 1일부터 31일까지 전자책 및 기증 도서를 읽고 독후감을 작성해 응모한 학생 중 우수자에게는 태블릿PC, e북 리더기, 전자책 구독권(1년, 6개월) 등을 시상한다. 수여식은 비대면으로 4월말 각 지역아동센터에서 개최 예정이다.

김광동 비씨카드 커뮤니케이션본부장(전무)은 "코로나로 학교와 국공립 도서관 이용이 어려운 상황에서 다양한 주제의 e북 콘텐츠 제공을 통해 취약계층 아동들의 교육·문화격차를 완화하는데 도움이 됐으면 한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr