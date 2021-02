[클릭 e종목]"롯데관광개발, 카지노 복합리조트 본격 성장"

[아시아경제 지연진 기자] 키움증권은 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 21,200 전일대비 100 등락률 -0.47% 거래량 689,247 전일가 21,300 2021.02.26 09:40 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]코로나백신 기대에 여행주 강세…롯데관광개발 52주 신고가롯데관광개발, 카지노 테마 상승세에 5.02% ↑[클릭 e종목]"롯데관광개발, 제주 드림타워 개장으로 도약 기대" close 이 '포스트 코로나'에서 가장 높은 실적 개선을 달성할 것이라고 전망하며 목표주가를 2만6000원에 제시했다.

롯데관광개발이 운영하는 제주 드림타워 리조트는 카지노와 아시아 최대 그랜드 하얏트 호텔이 들어섰다. 올해 이 회사의 매출액은 3746억원, 영업이익 511억원을 달성할 것으로 전망된다. 호텔 부문 매출액은 2500억원, 카지노 매출액 990억원 등 카지노 복합리조트 개장 효과가 나타날 것이라는 전망이다. 국내 최대 휴양지로서 제주도의 입지 요건 고려해 초반부터 안정적인 실적을 달성할 것으로 예상됐다.

2016년 착공을 시작해 2020년 준공된 제주 드림타워는 카지노 확장·이전을 신청해 제주도의회 의견 청취와 카지노 확장·이전 승인의 마지막 퍼즐을 맞추고 그랜드 오픈하면 아시아 랜드 마크 카지노 복합리조트로 성장할 것이라는 전망이다. 국내 외국인 카지노 시장 진입의 제한적 측면과 개장 초반부터 호텔을 중심으로 한 비카지노부문, 글로벌 여행 재개 후 카지노부문의 성장성을 감안하여 중장기적 실적 개선이 가능하다는 것이다. 이남수 키움증권 애널리스트는 "제주도 허가에 따라 카지노 영업 여부가 변동되는 점은 리스크 요인이나, 호텔 부문의 안정성이 뛰어나고 개장 후 로컬 VIP 유입이 기대되는 점은 유효하여 펀더멘털 훼손의 측면은 없다고 판단한다"고 전했다.

