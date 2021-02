풀무원, 15년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정

6대 핵심 가치 영역 중 ‘사회적 가치’에서 높은 점수

아시아경제 임혜선 기자]풀무원이 15년 연속으로 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’에 선정됐다.

풀무원은 한국능률협회컨설팅(이하 KMAC)에서 주관하는 ‘2021년 제18차 한국에서 가장 존경받는 기업’ 올스타(All Star) 30대 기업에 15년 연속 선정됐다고 26일 밝혔다.

풀무원은 2004년과 2005년 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 올스타 30대 기업에 선정된 것을 시작으로 2007년부터 올해까지 15년 연속 선정되는 영예를 안았다. 올해까지 누적 수상 횟수가 17회에 달하며 종합식품기업 중 최다 수상을 기록했다.

이번 조사 결과는 주관사인 KMAC가 지난해 9월부터 올해 1월까지 약 4개월 동안 산업계 간부진 9127명, 증권사 애널리스트 255명, 일반 소비자 3600명 등 총 1만2982명을 대상으로 진행한 설문 결과를 종합한 것이다.

KMAC는 150개 올스타 후보기업 중 한국에서 가장 존경받을 만한 기업을 추천하는 정도인 ‘추천율’, 혁신 능력·주주 가치·직원 가치·고객 가치·사회 가치·이미지 가치 등 6개 핵심 가치 영역을 평가하는 ‘요소품질’, 산업 내 비교 평가 기업에 대한 응답자의 존경 수준을 측정하는 ‘전반적 평가’ 조사를 통해 상위 30개 기업을 ‘올스타’로 최종 선정, 발표했다.

풀무원은 30대 올스타 기업 평가에서 올해 439.46점(1000점 만점)을 취득, 15년 연속 30대 올스타 기업 명단에 올랐다. 이는 30 대 올스타 선정 기업 중 종합식품기업으로는 가장 높은 점수다.

풀무원은 올스타 지수 산정에 주요 비중을 차지하는 ‘추천율’ 부문에서 최근 6년간 10위권대를 유지하고 있다. 또 ‘요소품질’ 평가에선 사회책임경영·환경친화적인 경영을 실천하는 기업임을 보여주는 ‘사회적 가치’ 부문에서 7.20점(10점 만점)을 획득했다.

풀무원은 풀무원농장의 설립자 고(故) 원경선 원장님의 ‘이웃사랑·생명존중’ 정신을 이어받아 ‘사람과 자연을 함께 사랑하는 LOHAS(Lifestyles Of Health And Sustainability) 기업’을 미션으로 삼고 소비자의 건강 증진과 사회적 가치 창출, 지구 환경의 지속 가능성에 기여하는 제품과 서비스 개발에 힘쓰고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr