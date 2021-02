서울시, 산업화 시대의 문화사 담은 '내가 쏜 위성'展 개최

7월 25일까지 문화비축기지 T5이야기관에서 시간별 20명 이내 관람 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 문화비축기지는 코로나에 맞춰 시민들의 지친 심신을 위로하고 희망을 전할 수 있는 기획전 '내가 쏜 위성'을 7월 25일까지 약 6개월간 T5이야기관과 미디어영상관에서 개최한다고 26일 밝혔다.

안전한 관람을 위해 오전 10시부터 17시까지 시간별 20명 이내로 7회를 운영하며 서울시공공서비스예약을 통해 사전예약 하면 된다. 다만 월요일은 휴무일로 실내 전시는 관람할 수 없다. 참여 작가와의 대화, 큐레이터와의 Q&A도 운영할 계획이다.

'내가 쏜 위성' 전시는 석유파동 이후 1978년 석유비축기지가 운영되던 시기를 기점으로 국가주도의 경제개발과 가난 극복이 지상과제였던 격동의 시대를 문화적 관점에서 조명한 전시다. 석유비축기지 시절의 유물자료 88점, 예술작품과 문화사 자료 등 총 134점을 감상할 수 있다.

전시에 참여한 권민호, 권혜원, 양영신, 정재호 작가로 당대 주요 사건, 인물, 시대적 분위기, 시대적 도상을 창작 모티브로 삼아 독특한 영상과 회화, 입체 작품 등 16점을 선보인다.

무엇보다도 이번 전시의 특징은 T5이야기관을 디지털아카이빙 체험공간과 라키비움 전시공간으로 새롭게 단장하며, 한국석유공사에서 제공한 석유비축기지 시절의 유물 100여점과 1970~80년대의 문화사 자료 등을 살펴볼 수 있다.

문화비축기지가 보유한 600여건의 자료를 이해하기 쉽게 체험할 수 있는 터치스크린 디지털 콘텐츠도 첫 선을 보인다. 자연의 색감으로 ‘사람-자연-기술’을 귀여운 이모티콘으로 디자인하여 궁금한 내용을 터치하면 석유비축기지 시절부터 변화한 문화비축기지의 시간들을 시각적으로 경험 할 수 있다.

남길순 서부공원녹지사업소장은 "예술과 삶은 경계가 있는 것이 아니므로 앞으로 문화비축기지에서는 다양한 전시들을 지속적으로 선보일 예정"이라면서 "현재의 고단한 삶을 살아가는 우리 자신에게 위로와 희망을 선사하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

