BYC는 작년 연결 기준 영업이익이 229억원으로 전년 대비 1.9% 줄었다고 25일 공시했다. 매출액은 1618억원으로 5.12%, 당기순이익은 182억원으로 34.2% 감소했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr