이주민 신임 도로교통공단 이사장 취임…"교통안전에 이바지"

[아시아경제 이관주 기자] 이주민(59) 신임 도로교통공단 이사장이 25일 취임식을 열고 3년 임기를 시작했다.

이 이사장은 취임식에서 "교통사고로부터 국민이 안전하고 행복한 세상을 만든다는 공단의 미션과 ‘안전한 도로교통의 중심, 배려하는 교통문화의 동반자’라는 비전을 실현해 나갈 것"이라고 말했다.

이어 “4차 산업혁명에 따른 미래교통환경의 변화, 고령화·저출산 등 사회구조의 변화, 자치경찰제 시행 등 정책환경의 변화, 코로나19로 인한 비대면 활성화 등 변화하는 환경에 선제적으로 대응하고 교통안전에 이바지해 발전·도약하는 공단이 되도록 하겠다"고 약속했다.

경기 양평 출생인 이 이사장은 경찰대를 졸업하고 울산경찰청장, 경찰청 외사국장, 인천경찰청장, 서울경찰청장 등을 역임했다. 인천청장 재임 시절 교통사고 사망자 감소율 전국 1위 및 ‘어린이 교통사망사고 제로’ 달성으로 대통령 단체표창을 수상했고, 서울청장으로 자리를 옮긴 뒤 빅데이터 분석을 통한 교통안전정책을 수립해 서울 교통사고 사망자수를 최초로 300명 이하로 달성하는 성과를 보인 바 있다.

한편 이날 취임식은 코로나19 예방을 위해 비대면으로 진행됐다. 화상회의 시스템을 통해 공단 전국 지방조직장이 참여했으며 실시간으로 영상을 생중계해 직원들이 시청할 수 있도록 했다.

