[2021 아시아펀드대상]KTB자산운용, 4차산업 우량주 골라담아 언택트 관련주 높은 성과

[아시아경제 박지환 기자] 2021년 아시아경제 펀드대상에서 KTB자산운용의 'KTB 글로벌 4차산업1등주 증권투자신탁'이 해외주식형부문 베스트 펀드로 선정됐다.

4차산업1등주 펀드는 4차산업 관련 업종 가운데 우량한 글로벌 주식에 투자하는 상품이다. 미국을 중심으로 글로벌 종목에 투자하며 아마존, 넷플릭스 등 비대면(언택트) 관련 종목 보유로 높은 성과를 올리고 있다. 전 세계 인공지능(AI), 클라우드컴퓨팅, 자율주행 등 4차 산업혁명을 선도하는 기업을 중점적으로 투자하는 것이 특징이다. 최근 코로나19로 인한 비대면 산업 급부상을 통해 4차산업 혁명이 가속화되자 다시 한번 주목을 받고 있다.

오랜 시간 운용 실적을 쌓아온 점도 강점이다. 이 상품은 2017년 5월 설정돼 3년이 넘는 오랜 운용레코드를 바탕으로 순자산 2858억원 규모로 운용 중이다.

높은 수익률도 경쟁력이다. 운용펀드 기준으로 2019년 26%, 2020년 44% 수익률을 기록해 지난달 18일 기준으로 누적 수익률 99%를 기록했다. 현재 KTB자산운용은 2014년 '중국1등주펀드', 2017년 '글로벌4차산업1등주' 등 업계에서 선도적으로 해외주식형 펀드를 선보이며 국내 투자자에게 새로운 투자 기회를 제공하고 있다는 평가를 받고 있다.

