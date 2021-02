[아시아경제 박지환 기자] 국순당 국순당 043650 | 코스닥 증권정보 현재가 8,180 전일대비 260 등락률 -3.08% 거래량 94,323 전일가 8,440 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 국순당, 보통주당 160원 현금배당 결정결산시즌...코스닥 적자기업 비상막걸리 한잔? 물량 계속 들어온다! 전통주 자조금 구성 정부지원! close 은 24일 지난해 영업이익이 45억8200만원으로 전년 대비 흑자 전환했다고 공시했다.

같은 기간 당기순이익 역시 214억원으로 흑자 전환했다. 매출액은 529억원으로 48.1% 감소했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr