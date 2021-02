이용섭 광주시장 “5월 광주정신으로 미얀마 국민 민주화운동 지지”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장은 24일 “80년 5월, 광주가 어둠 속에서도 빛을 향해 한걸음 한걸음 전진해 민주주의를 쟁취했던 것처럼, 미얀마 국민들도 용기를 잃지 말고 희망의 빛을 향해 나아가기 바란다”고 말했다.

이용섭 광주시장은 이날 광주지역 5개 구청장들과 미얀마 정세 관련 성명을 통해 이같이 밝히고 “쿠데타에 맞서 민주주의를 외치는 미얀마 국민들에 대한 군부의 강경진압으로 인해 사상자가 발생하고 있는 현 사태에 깊은 우려를 표한다”고 전했다.

이어 “국민으로부터의 공감과 지지를 받지 못하는 권력은 결코 성공할 수 없다”면서 “민심은 곧 천심으로, 민주주의 국가의 민심은 민주적 선거를 통해 확인되는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “우리 시는 합법적이고 민주주의적 절차에 따라 평화적인 방법으로 미얀마 내에 민주주의와 헌정질서가 조속히 회복되기를 바라며, 이를 위해 국내는 물론 국제사회와 긴밀히 협력해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

