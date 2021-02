"美 FDA, 화이자 백신 일반 냉동고 보관 허용할 듯"...접종률 상승 기대

"영하 25~15도 일반 냉동고서도 2주간 효능유지"

초저온 콜드체인 유지조건 완화...접종속도 빨라질듯

[아시아경제 이현우 기자] 미 식품의약국(FDA)이 화이자 코로나19 백신의 일반 냉동고 보관을 곧 허용할 것으로 알려졌다. 그동안 화이자 백신은 영하 70도 이하 특수냉동고에 보관해야 효능을 유지할 수 있어 취급이 까다롭다는 평가를 받아왔다. 일반 냉동고 보관이 가능해지면서 백신 보급속도가 빨라질 것으로 기대되고 있다.

23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 FDA가 빠르면 이날 중 화이자 백신을 특수냉동고가 아닌 일반 냉동고에서도 보관할 수 있도록 지침을 변경할 것으로 보인다고 보도했다. 그동안 화이자 백신은 영하 70도 내외 초저온상태로 보관돼야 효능을 유지할 수 있는 것으로 알려져 FDA에서도 화이자 백신을 반드시 특수냉동고에 보관해야한다는 지침을 내린바 있다.

앞서 지난 19일 화이자는 FDA에 영하 25~15도 사이 일반 냉동고 표준온도에서도 자사 백신이 2주동안 효능이 유지될 수 있다는 새로운 연구결과를 제출했으며, 백신 보관지침을 변경토록 요청했다.

FDA가 화이자 백신의 표준온도 보관을 승인하면 백신 보급과 운송이 용이해져 접종률을 높일 수 있을 것으로 기대된다고 NYT는 내다봤다. 앞서 지난해 12월 미국에서는 화이자 백신 운송도중 특수냉동고가 고장나면서 수천회분의 백신이 반품되는 등 배송문제가 수차례 발생해 보급이 지연되기도 했다.

