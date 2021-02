인천 송도세브란스병원 '첫 삽'…800병상 규모로 2026년 말 개원

연세사이언스파크(YSP)와 연계한 바이오 클러스터 역할 기대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역에 건립되는 첫 종합병원인 송도세브란스병원이 800병상 규모로 2026년 말 개원을 확정지었다.

연세의료원은 23일 송도국제도시 연세대 국제캠퍼스 내 병원 부지에서 박남춘 인천시장과 허동수 연세대 이사장, 서승환 총장, 지역 국회의원 등이 참석한 가운데 송도세브란스병원 기공식을 열었다.

송도세브란스병원은 8만 5800㎡(2만 6000평) 부지에 지상 14층·지하 3층·800병상 규모로 건립되며 2026년 12월 개원을 목표로 하고 있다.

병원 건립 사업은 인천시·인천경제자유구역청·연세대·송도국제화복합단지개발이 맺은 연세대 국제캠퍼스 2단계 사업 협약에 따라 시와 경제청, 대학이 공동으로 추진한다.

연세의료원은 지난해 8월 삼우종합건축을 설계사로 선정하고 병원 설계를 진행 중이다.

송도세브란스병원은 연세의료원의 인프라를 통해 전문적인 특화진료서비스를 제공할 예정이다. 이와 함께 경인지역 및 서해안 거점병원, 바이오 융합?연구 등의 기능을 갖춘 연구특성화 병원으로서 역할을 수행하게 된다.

특히 해외 대학, 연구소, 제약사, 바이오 기업과 연계를 통해 송도 바이오클러스터의 핵심적 기능 수행이 기대된다. 현재 인천 송도에는 셀트리온· 삼성바이오로직스 등 바이오분야 기업과 대학?연구기관, 바이오공정 인력양성센터 등 바이오클러스터 인프라가 구축돼 있다.

송도세브란스병원이 본격 운영될 경우 인천은 ▲바이오의약품 생산기지 ▲각종 연구소 ▲인력양성 등 3박자를 두루 갖춘 명실상부한 세계적인 바이오 혁신 클러스터로 거듭날 것으로 기대된다.

박남춘 시장은 축사에서 "송도세브란스병원이 바이오헬스벨리 구축을 위한 산학 협동의 중심이자 지역의 핵심 종합의료시설로 자리매김할 것"이라며 "2026년까지 개원할 수 있도록 연세대, 연세의료원과 협력해 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

서승환 총장은 인사말을 통해 "송도세브란스병원은 연세사이언스파크(YSP)가 지향하는 목표를 구현하는 핵심으로서, 단순한 진료 중심 병원을 넘어 바이오산업화 거점병원의 역할을 할 것"이라며 "송도국제도시가 명실상부한 'K-바이오 국제도시'로 도약하도록 산·학·연·병원 협력 모델을 구현하겠다"고 강조했다.

