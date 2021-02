[아시아경제 지연진 기자]반도체 부품업체 미코 미코 059090 | 코스닥 증권정보 현재가 15,950 전일대비 100 등락률 -0.62% 거래량 1,182,735 전일가 16,050 2021.02.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-18일미코, 이석윤 대표이사 신규 선임미코, 30억원규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 close 는 지난해 연결기준 당기순이익이 전년대비 35.2% 증가한 297억원으로 집계됐다고 23일 공시했다.

이 기간 매출액과 영업이익은 2810억원과 435억원으로 각각 19%와 14% 증가했다. 이 회사는 "전방사업 호조 및 재무구조 개선활동으로 수익성이 늘었다"고 설명했다.

