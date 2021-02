[아시아경제 온라인이슈팀] 치어리더 김한나가 상큼한 매력을 선보였다.

김한나는 22일 자신의 인스타그램에 "야외에서 살짝, 바람불어도 좋았던"이라는 멘트와 함께 사진을 게시했다.

사진 속 김한나는 응원복을 입고 야외에서 환한 미소를 짓고 있다. 이른 본 팬들은 "미모에 눈을 못 뜨겠다", "너무 아름답다", "너무 예쁘다"며 화답했다.

한편 김한나는 기아타이거즈 치어리더로 활동 중이다.

