대당 400만원 보조금 … 10대 지원 예정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 군위군은 22일부터 3월5일까지 LPG 화물차 신차 구입 지원 신청을 받고 있다고 23일 밝혔다.

올해 LPG 신차 구입 지원 대수는 10대다. 군은 대당 400만원의 보조금을 지원해 배출가스 저감 및 생계형 노후 경유차의 환경문제를 해결할 계획이다.

지원대상은 경유차를 폐차(수출말소 제외)한 후 신차로 LPG 1t 화물차를 구입하려는 차량 소유자 또는 기관이다. 희망자는 군위군청 환경위생과에 문의하면 된다.

군위군은 노후 경유차 조기 폐차 보조금 지급 대상자를 우선적으로 지원할 계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr