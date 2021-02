휴림로봇, 테미센터로 활용성 개선…화상회의도 지원

[아시아경제 박형수 기자] 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,260 전일대비 20 등락률 -1.56% 거래량 568,342 전일가 1,280 2021.02.23 09:29 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제휴림로봇, 지난해 연결 순이익 510억…"올해 본격 수익성 개선"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 서비스용 로봇 '테미'의 개선판을 출시한다고 23일 밝혔다.

휴림로봇은 '테미센터'를 구축해 사용자가 테미의 다양한 기능을 쉽게 활용하고 원격 제어도 원활하도록 지원하고 있다. 로봇에서 생성한 실내지도를 백업할 수 있으며 이동경로를 설정하거나 가상의 벽을 추가하는 등 지도편집을 다양하게 설정할 수 있다.

기존 스마트폰으로만 연결했던 화상통화 기능은 테미센터를 이용해 PC에서도 가능해졌다. 테미를 활용한 화상회의도 가능하다. 이용자는 모바일 앱과 PC를 통해 테미센터를 이용할 수 있다.

휴림로봇 관계자는 "휴림로봇이 새롭게 선보이는 테미는 기존 테미 형태를 유지한 채 화이트 톤을 매치했다"며 "테미가 가진 '일상 속의 서비스 로봇'이란 이미지에 어울리는 디자인이 될 것"이라고 설명했다.

그는 이어 "흰색을 적용한 새로운 테미가 기존 검정색의 테미와는 또 다른 신선한 매력을 선사할 것"이며 "다양한 환경에 어울리는 흰색 테미는 60대 한정으로 선보인다"고 말했다

