초대 국가수사본부장에 남구준 경남경찰청장 단수 추천…내부 승진 가닥

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 22일 남구준(53) 경남경찰청장을 초대 국가수사본부장으로 추천했다고 밝혔다.

경남 진주 출생인 남 청장은 마산중앙고, 경찰대(5기)를 졸업하고, 경남청 수사과장, 경남 마산동부경찰서장, 서울 양천경찰서장, 경찰청 특수수사과장, 경찰청 형사과장, 경남 창원중부서장, 경찰청 사이버안전국장 등 주요직을 두루 거쳤다.

남 청장은 경찰 내 대표적 '수사통'으로 꼽힌다. 특히 지난해 경찰청 사이버안전국장으로 재임할 당시 '텔레그램 n번방' 사건을 비롯한 디지털성범죄에 적극적으로 대응해 주요 피의자 등을 검거하는 성과로 이어졌다.

경찰청은 "국수본부장은 수사의 독립성, 중립성뿐만 아니라 국민 생활과 직결되는 3만여명의 전국 수사경찰과 함께 18개 시도경찰청장을 총괄 지휘하는 등 책임성과 전문성이 중요한 자격 요건"이라며 "초대 국가수사본부장의 상징성, 중요성을 고려해 조직 내외부에서 폭넓게 최적임자를 선발하려는 노력이 필요하다는 의견을 제시했다"고 밝혔다.

이어 "경찰청장은 개정 경찰법의 취지 및 동 위원회의 의견 등을 종합하여 앞으로 경찰의 책임 수사를 이끌어갈 수 있는 적임자가 누구인지 검토했다"며 "법령 절차에 따라 국수본부장을 내부에서 추천하기로 했다"고 설명했다.

남 청장은 대통령의 임용 절차를 거쳐 최종 국수본부장으로 임명될 예정이다. 국수본부장의 임기는 2년이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr