센트럴인사이트, 바이오 자회사 코스닥 상장 추진

[아시아경제 장효원 기자] 인공지능(AI) 플랫폼 신약개발 사업을 본격화 하고 있는 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 9,070 전일대비 20 등락률 +0.22% 거래량 179,051 전일가 9,050 2021.02.22 11:57 장중(20분지연) 관련기사 센트럴인사이트, 에이조스바이오 ‘2021 VIP ASIA AWARDS’ IT 부문 선정센트럴인사이트, 신규 경영진 영입…"바이오 신사업 박차"센트럴인사이트, 3자배정 유증 완료…"신사업 위한 실탄확보" close 는 자회사인 에이조스바이오의 코스닥 입성을 본격화 한다고 22일 밝혔다.

AI 플랫폼 신약개발 전문회사인 에이조스바이오는 내년 초 코스닥 입성을 목표로 주간사 선정 등 상장 준비에 돌입했다.

에이조스바이오는 5개의 면역 항암신약 파이프라인과 코로나19를 포함해 2개의 면역계 질환 약물 파이프라인을 확보하고 있다. 현재 코로나19 치료제 개발 등을 위한 펩타이드 활용 약물전달시스템인 ‘DDS’와 자가면역치료제, 면역항암제 등 임상을 추진 중이다. 최근 임상성과가 가시화 되고 있어 상반기 임상결과 보고 및 특허 출원 등 절차를 마무리 지을 예정이다.

센트럴인사이트는 에이조스바이오의 최대주주로서 자회사의 임상 추진 및 코스닥 상장을 적극적으로 지원할 계획이다. 더불어 최근 글로벌 시장에서 AI 신약개발 플랫폼 회사들의 기업 가치가 높게 평가 받고 있어 에이조스바이오 상장에 따른 미래 지분가치도 향상이 기대된다는 입장이다.

최근 글로벌 시장 내 제약업계가 AI를 전방위 활용에 나서면서 AI 신약 플랫폼 회사들의 기업 가치가 주목받고 있기 때문이다. 미국 샌프란시스코에 소재한 신약 개발기업 ‘아톰와이즈(Atomwise)’는 시리즈A에서만 4500만 달러(약 540억원) 규모의 투자를 유치했다. 또 지난해 미국 나스닥에 상장한 ‘슈뢰딩거(Schrodinger)’는 ‘제2의 테슬라’라고 불리며 시가총액 7조 원을 돌파했다.

회사 관계자는 “국내에는 아직 생소하지만 전세계적으로 의약품 시장의 수요가 높은 신약 후보물질을 찾아내 기술 이전 가능성을 극대화 하는데 특화 된 NRDO(No Research Development Only) 사업모델이 바이오산업의 혁신 비즈니스 모델로 자리 잡고 있다”며 “몇 십억개에 달하는 물질들 중 적합한 소수의 물질만을 AI가 찾아 주기 때문에 더 효율적으로 신약 후보물질을 찾을 수 있어 신약 개발에 드는 비용과 시간을 획기적으로 줄일 수 있다”고 설명했다.

이어 “에이조스바이오는 독보적 기술력은 물론 임상성과 및 성장세가 두드러지고 있어 성장성특례상장과 기술특례상장 등 여러 상장트랙을 검토중”이라며 “에이조스바이오의 기업공개를 통해 차별화된 AI플랫폼과 신약개발기술을 인정받게 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

